Возврат «паровозов» на выборах в Яроблдуму назвали уступкой оппозиции

Заместитель председателя Ярославской областной думы Антон Капралов объяснил поправки в региональный закон о выборах, разрешающие использование технологии «паровозов», шагом навстречу оппозиции. «Ъ-Ярославль» сообщал, что проект закона был внесен депутатами «Единой России», КПРФ и ЛДПР. 25 апреля он был принят.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярославская областная дума

Фото: Ярославская областная дума Ярославская областная дума

Фото: Ярославская областная дума

Если раньше кандидат по партспискам отказывался от мандата, партия его теряла. Теперь мандат будет получать следующий кандидат от партии внутри территориальной группы.

«Когда этот закон был принят в 2013 году, это вызвало недовольство оппозиционных партий, они заявляли, что нарушаются их права. Мы идем по пути демократизации избирательного законодательства. В ходе переговоров с оппозицией приняли решение, чтобы дать возможность выдвигать лидеров партий. Думаю, оппозиционные партии воспользуются этим»,— сказал Антон Капралов.

Сама «Единая Россия» не планирует привлекать федеральных политиков для участия в выборах в Ярославскую областную думу. Это предполагает и система предварительного голосования, регистрация кандидатов в котором завершится 27 апреля. На данный момент никто из известных федеральных политиков на праймериз в Ярославской области не заявился.

«Мы будем делать ставку на местных кандидатов, которые будут работать в Ярославской областной думе. Мы готовы к участию со стороны оппозиции федеральных политиков, готовы бороться и доказывать, что мы лучшие»,— добавил господин Капралов.

При этом господин Капралов не исключил участия одних и тех же кандидатов от «Единой России» в выборах и по одномандатному округу, и по партийному списку. Возможности для этого открывают принятые облдумой поправки в закон. Интересно, что практически все действующие депутаты облдумы (а также ряд других известных политиков «Единой России» местного и регионального уровня) заявились на праймериз и по одномандатному округу, и по партийному списку. Источник «Ъ-Ярославль» в облдуме рассказал, что это поможет «Единой России» за счет сильных кандидатов-одномандатников провести депутатов и по партспискам: одномандатник выступит в роли «паровоза» для списочника. Такую же технологию смогут применять и депутаты от других партий.

Антон Голицын