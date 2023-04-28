Ярославским коммунистам не разрешили праздновать Первомай публично

Ярославский обком КПРФ не сможет провести 1 мая демонстрацию, поскольку заявка не прошла согласование в территориальной администрации Кировского и Ленинского районов. Как считает первый секретарь обкома КПРФ Михаил Парамонов, администрация намеренно затянула согласование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославский обком КПРФ Фото: Ярославский обком КПРФ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что коммунисты хотели собраться на площади Карла Маркса и провести шествие по скверу на проспекте Ленина. В ответ на уведомление о массовом мероприятии районная администрация прислала несколько писем с просьбой уточнить те или иные детали акции. Последнее письмо поступило за 5 минут до завершения рабочего времени и срока обсуждения всех замечаний.

«В администрации попросили указать, как будем переходить перекрестки. По запланированному пути два раза нам нужно было перейти дорогу. Они, видимо, не знают, что есть правила дорожного движения и мы в любом случае обязаны их соблюдать. Сделали все так, чтобы мы не успели ответ на это замечание дать. Было бы понятно, если бы прислали пояснение, что вот там террористическая угроза, мы бы может сели и подумали, а так…»,— сказал Михаил Парамонов.

Секретарь Ярославского областного комитета КПРФ и депутат облдумы Эльхан Мардалиев сообщил «Ъ-Ярославль», что, вопреки отказу в шествии, все-равно планируется провести мероприятие и поздравить ярославцев с днем Международной солидарности трудящихся. В каком формате состоится мероприятие в партии пока не решили, но то, что оно состоится, это «точно». Кроме того, коммунисты планируют обратиться в суд.

«Наверное, постараемся воспитательную работу через суд провести, нельзя так вести себя администрации»,— пояснил Михаил Парамонов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что власти Тутаевского района не согласовали демонстрацию и митинг в Тутаеве, объяснив отказ проведением марафона. Отпраздновать Первомай коммунистам предложили «в иной день».

Алла Чижова