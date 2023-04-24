В Ярославле определили подозреваемых в деле о мошенничестве с землей

Кировский районный суд Ярославля 21 апреля избрал меру пресечения по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кировский районный суд Ярославля

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Кировский районный суд Ярославля

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Следствие вышло в суд с ходатайством о домашнем аресте директора ООО «Мегаполис» Екатерины Гущиной и заключении под стражу индивидуального предпринимателя Альберта Аверина. Оба ходатайства суд удовлетворил.

Как стало известно «Ъ-Ярославль», оба подозреваемых могут проходить по уголовному делу о мошенничестве с земельным участком на окраине Тверицкого бора или так называемой березовой рощи.

Ранее прокуратура провела проверку по данному факту, установив, что земля была предоставлена в аренду для строительства гаражей для легкового транспорта инвалидов.

«Арендатор собирает пакет документов о возведении двух гаражей, регистрирует на них право собственности, а затем выкупает земельный участок без торгов за 500 тыс. руб. при его кадастровой стоимости более 3,5 млн руб. При этом достоверно установлено, что реально никакого строительства гаражей не было, регистрирующие органы были введены в заблуждение. Кроме этого, вопреки требованиям закона, собственник земельного участка получил в порядке перераспределения дополнительный земельный участок более 5 тыс. кв. м., выкупив его за 7 млн руб. и впоследствии продав за 67 млн»,— рассказали журналистам в прокуратуре Ярославской области.

Андрей Иванов