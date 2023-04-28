Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Переславского депутата снова лишили полномочий из-за конфликта интересов

Депутат Переславской городской думы Роман Козлов по решению районного суда лишен полномочий, его коллега Михаил Уваров-Корюгин сохранил депутатский мандат. О судебном вердикте сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.

Переславский районный суд

Переславский районный суд

Фото: Переславский районный суд

Переславский районный суд

Фото: Переславский районный суд

Переславский районный суд вновь рассматривал иск прокуратуры о лишении полномочий двух депутатов городской думы. В ведомстве считали, что они обязаны были сообщить о конфликте интересов при рассмотрении Генерального плана Переславля-Залесского, но не сделали этого. В 2022 году суд уже выносил вердикт о лишении полномочий Романа Козлова и Михаила Уваров-Корюгина, но в декабре решение было отменено в кассационной инстанции, а иск отправлен на новое рассмотрение.

27 апреля 2023 года Переславский районный суд удовлетворил иск переславского межрайонного прокурора о лишении полномочий депутата Романа Козлова и отказал в прокуратуре в удовлетворении требований в отношении Михаила Уварова-Корюгина. У участников процесса есть право обжаловать вынесенный вердикт в Ярославской областном суде. Остается добавить, что в сентябре 2023 года пройдут выборы нового состава Переславской городской думы.

Андрей Иванов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...