Переславского депутата снова лишили полномочий из-за конфликта интересов

Депутат Переславской городской думы Роман Козлов по решению районного суда лишен полномочий, его коллега Михаил Уваров-Корюгин сохранил депутатский мандат. О судебном вердикте сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Переславский районный суд

Фото: Переславский районный суд Переславский районный суд

Фото: Переславский районный суд

Переславский районный суд вновь рассматривал иск прокуратуры о лишении полномочий двух депутатов городской думы. В ведомстве считали, что они обязаны были сообщить о конфликте интересов при рассмотрении Генерального плана Переславля-Залесского, но не сделали этого. В 2022 году суд уже выносил вердикт о лишении полномочий Романа Козлова и Михаила Уваров-Корюгина, но в декабре решение было отменено в кассационной инстанции, а иск отправлен на новое рассмотрение.

27 апреля 2023 года Переславский районный суд удовлетворил иск переславского межрайонного прокурора о лишении полномочий депутата Романа Козлова и отказал в прокуратуре в удовлетворении требований в отношении Михаила Уварова-Корюгина. У участников процесса есть право обжаловать вынесенный вердикт в Ярославской областном суде. Остается добавить, что в сентябре 2023 года пройдут выборы нового состава Переславской городской думы.

Андрей Иванов