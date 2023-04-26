Первомай не первой свежести

Администрация одного из районов Ярославской области отказала местным коммунистам в проведении первомайской демонстрации, предложив перенести ее на другой день. Власти объясняют запрет запланированным на 1 мая праздничным забегом и невозможностью обеспечить безопасность двух мероприятий сразу. Лидер фракции КПРФ в облдуме назвала это предложение абсурдным и не исключила обращения в суд. А представители профсоюзов, уже отказавшиеся от первомайской демонстрации, посоветовали коммунистам проявить солидарность с трудящимися в интернете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первомайская демонстрация в Санкт-Петербурге в 2019 году

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Первомайская демонстрация в Санкт-Петербурге в 2019 году

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Администрация Тутаевского муниципального района Ярославской области не согласовала заявку райкома КПРФ на проведение 1 мая шествия и митинга в связи с празднованием Международного дня солидарности трудящихся. Районные власти направили местным коммунистам два письма. В первом говорится, что 1 мая в Тутаеве запланирован беговой полумарафон «Мир. Май. Молодость» и проведение двух мероприятий «на частично совпадающих маршрутах» невозможно. Во втором письме администрация предлагает провести первомайскую демонстрацию «в иной день».

Коммунистов такое предложение возмутило.

«Это все равно что перенести Пасху или Крещение. Мы относимся к этому предложению с улыбкой. Да и куда переносить? Следующие дни — рабочие»,— сказал «Ъ» первый секретарь Тутаевского райкома КПРФ Алексей Шеповалов. Переносить Первомай на другой день тутаевские коммунисты «точно не будут».

В партии планировали, что количество участников шествия и митинга не превысит 50 человек. Коммунисты были готовы изменить маршрут, но администрация объяснила, что на других улицах устраивать шествия 1 мая тоже нельзя — там будут припаркованы машины участников забега. «Невозможно одновременно обеспечить безопасность нескольких мероприятий в одно время и почти в одном месте. Поэтому и предложен другой день»,— пояснили «Ъ» в администрации Тутаевского района.

Первый секретарь Ярославского обкома КПРФ Михаил Парамонов назвал письмо райадминистрации «карикатурой». А его соратники по партии заговорили о дискриминации коммунистов. «Это абсурд. Как можно перенести дату, которая празднуется именно в этот день? Власти нарушают федеральный закон о митингах. Мы не должны ничего просить, мы просто уведомляем о массовом мероприятии. Такие действия не делают общество сплоченным. Почему власть не переносит свои мероприятия? Одним разрешают, другим запрещают. У нас что, коммунисты какие-то другие люди с какими-то другими правами?»— сказала «Ъ» председатель фракции КПРФ в Ярославской облдуме Елена Кузнецова, добавив, что не исключает обжалования решений местной администрации в суде.

Между тем ярославские профсоюзы уже добровольно отказались от традиционных шествий и массовых мероприятий 1 мая. Председатель областного Объединения организаций профсоюзов Сергей Соловьев сообщил «Ъ», что это сделано «в связи с рекомендациями в целях безопасности».

«Понятно, что дата важная, особенно для коммунистов, но лучше подождать следующего года. В первую очередь подумать о безопасности, чем о политических выгодах в преддверии выборов (в сентябре будет избран новый состав Ярославской облдумы.— “Ъ”). Коммунистам я посоветовал бы использовать наш опыт времен пандемии: мы проводили акции в интернете, снимали ролики с хештегами и первомайскими рамками. Все это есть в интернете, можно посмотреть и использовать»,— отметил господин Соловьев.

Антон Голицын, Ярославль