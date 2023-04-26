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Первомай не первой свежести

Ярославским коммунистам предложили отпраздновать 1 Мая «в иной день»

Администрация одного из районов Ярославской области отказала местным коммунистам в проведении первомайской демонстрации, предложив перенести ее на другой день. Власти объясняют запрет запланированным на 1 мая праздничным забегом и невозможностью обеспечить безопасность двух мероприятий сразу. Лидер фракции КПРФ в облдуме назвала это предложение абсурдным и не исключила обращения в суд. А представители профсоюзов, уже отказавшиеся от первомайской демонстрации, посоветовали коммунистам проявить солидарность с трудящимися в интернете.

Первомайская демонстрация в Санкт-Петербурге в 2019 году

Первомайская демонстрация в Санкт-Петербурге в 2019 году

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Первомайская демонстрация в Санкт-Петербурге в 2019 году

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Администрация Тутаевского муниципального района Ярославской области не согласовала заявку райкома КПРФ на проведение 1 мая шествия и митинга в связи с празднованием Международного дня солидарности трудящихся. Районные власти направили местным коммунистам два письма. В первом говорится, что 1 мая в Тутаеве запланирован беговой полумарафон «Мир. Май. Молодость» и проведение двух мероприятий «на частично совпадающих маршрутах» невозможно. Во втором письме администрация предлагает провести первомайскую демонстрацию «в иной день».

Коммунистов такое предложение возмутило.

«Это все равно что перенести Пасху или Крещение. Мы относимся к этому предложению с улыбкой. Да и куда переносить? Следующие дни — рабочие»,— сказал «Ъ» первый секретарь Тутаевского райкома КПРФ Алексей Шеповалов. Переносить Первомай на другой день тутаевские коммунисты «точно не будут».

В партии планировали, что количество участников шествия и митинга не превысит 50 человек. Коммунисты были готовы изменить маршрут, но администрация объяснила, что на других улицах устраивать шествия 1 мая тоже нельзя — там будут припаркованы машины участников забега. «Невозможно одновременно обеспечить безопасность нескольких мероприятий в одно время и почти в одном месте. Поэтому и предложен другой день»,— пояснили «Ъ» в администрации Тутаевского района.

Первый секретарь Ярославского обкома КПРФ Михаил Парамонов назвал письмо райадминистрации «карикатурой». А его соратники по партии заговорили о дискриминации коммунистов. «Это абсурд. Как можно перенести дату, которая празднуется именно в этот день? Власти нарушают федеральный закон о митингах. Мы не должны ничего просить, мы просто уведомляем о массовом мероприятии. Такие действия не делают общество сплоченным. Почему власть не переносит свои мероприятия? Одним разрешают, другим запрещают. У нас что, коммунисты какие-то другие люди с какими-то другими правами?»— сказала «Ъ» председатель фракции КПРФ в Ярославской облдуме Елена Кузнецова, добавив, что не исключает обжалования решений местной администрации в суде.

Между тем ярославские профсоюзы уже добровольно отказались от традиционных шествий и массовых мероприятий 1 мая. Председатель областного Объединения организаций профсоюзов Сергей Соловьев сообщил «Ъ», что это сделано «в связи с рекомендациями в целях безопасности».

«Понятно, что дата важная, особенно для коммунистов, но лучше подождать следующего года. В первую очередь подумать о безопасности, чем о политических выгодах в преддверии выборов (в сентябре будет избран новый состав Ярославской облдумы.— “Ъ”). Коммунистам я посоветовал бы использовать наш опыт времен пандемии: мы проводили акции в интернете, снимали ролики с хештегами и первомайскими рамками. Все это есть в интернете, можно посмотреть и использовать»,— отметил господин Соловьев.

Антон Голицын, Ярославль

Фотогалерея

Первомай — 2022

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Первомайский митинг КПРФ в Москве у памятника Карлу Марксу на Театральной площади

Первомайский митинг КПРФ в Москве у памятника Карлу Марксу на Театральной площади

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Участники первомайского всероссийского автопробега Федерации независимых профсоюзов России «За мир без нацизма!» на Поклонной горе в Москве

Участники первомайского всероссийского автопробега Федерации независимых профсоюзов России «За мир без нацизма!» на Поклонной горе в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Первомайский митинг КПРФ возле памятника Карлу Марксу в Москве

Первомайский митинг КПРФ возле памятника Карлу Марксу в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Участники церемонии возложения цветов к Вечному огню на Поклонной горе в Москве

Участники церемонии возложения цветов к Вечному огню на Поклонной горе в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин (слева) и лидер КПРФ Геннадий Зюганов (справа) на первомайском митинге КПРФ в Москве

Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин (слева) и лидер КПРФ Геннадий Зюганов (справа) на первомайском митинге КПРФ в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Участники первомайского всероссийского автопробега ФНПР «За мир без нацизма!»

Участники первомайского всероссийского автопробега ФНПР «За мир без нацизма!»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков (в центре) возлагает цветы к Вечному огню на Поклонной горе

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков (в центре) возлагает цветы к Вечному огню на Поклонной горе

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Праздничное шествие в Екатеринбурге

Праздничное шествие в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Праздничный митинг в Екатеринбурге

Праздничный митинг в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Первомайский митинг КПРФ в Москве

Первомайский митинг КПРФ в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Участники первомайского всероссийского автопробега Федерации независимых профсоюзов России «За мир без нацизма!» у Вечного огня на Поклонной горе

Участники первомайского всероссийского автопробега Федерации независимых профсоюзов России «За мир без нацизма!» у Вечного огня на Поклонной горе

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Первомайский митинг КПРФ в Москве

Первомайский митинг КПРФ в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Участники Первомайского митинга КПРФ в Москве

Участники Первомайского митинга КПРФ в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Митинг возле памятника Карлу Марксу на Театральной площади в Москве

Митинг возле памятника Карлу Марксу на Театральной площади в Москве

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Участника митинга-концерта, посвященного Дню международной солидарности трудящихся, на стадионе «Локомотив» в Перми

Участника митинга-концерта, посвященного Дню международной солидарности трудящихся, на стадионе «Локомотив» в Перми

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг  /  купить фото

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Рашкин (справа) после проведения митинга КПРФ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Рашкин (справа) после проведения митинга КПРФ

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Участники первомайского автопробега ФНПР «За мир без нацизма!»

Участники первомайского автопробега ФНПР «За мир без нацизма!»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Первомайский митинг КПРФ в Москве

Первомайский митинг КПРФ в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Шествие и митинг в честь Праздника весны и труда в Екатеринбурге

Шествие и митинг в честь Праздника весны и труда в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Шествие и митинг в честь Праздника весны и труда в Екатеринбурге

Шествие и митинг в честь Праздника весны и труда в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Депутат Екатеринбургской городской думы Анастасия Немец на первомайском шествии

Депутат Екатеринбургской городской думы Анастасия Немец на первомайском шествии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Участники митинга-концерта, посвященного Дню международной солидарности трудящихся, на стадионе «Локомотив» в Перми

Участники митинга-концерта, посвященного Дню международной солидарности трудящихся, на стадионе «Локомотив» в Перми

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг  /  купить фото

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин (второй слева) и глава города Перми Алексей Демкин (слева) во время митинга-концерта на стадионе «Локомотив»

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин (второй слева) и глава города Перми Алексей Демкин (слева) во время митинга-концерта на стадионе «Локомотив»

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг  /  купить фото

Праздничный митинг КПРФ в Москве

Праздничный митинг КПРФ в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Участники первомайского всероссийского автопробега ФНПР «За мир без нацизма!»

Участники первомайского всероссийского автопробега ФНПР «За мир без нацизма!»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Политолог, общественный деятель Николай Платошкин (слева) на митинге в Москве

Политолог, общественный деятель Николай Платошкин (слева) на митинге в Москве

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Первомайский митинг лево-патриотической оппозиции в Москве

Первомайский митинг лево-патриотической оппозиции в Москве

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Первомайский митинг КПРФ в Москве

Первомайский митинг КПРФ в Москве

Фото: Коммерсантъ / Виталий Смольников  /  купить фото

Участники первомайского шествия по проспекту Ленина до Новособорной площади в Томске

Участники первомайского шествия по проспекту Ленина до Новособорной площади в Томске

Фото: Коммерсантъ / Валерий Доронин  /  купить фото

Участники первомайского шествия по проспекту Ленина до Новособорной площади в Томске

Участники первомайского шествия по проспекту Ленина до Новособорной площади в Томске

Фото: Коммерсантъ / Валерий Доронин  /  купить фото

Сотрудник охраны во время праздничного митинга-концерта в Перми

Сотрудник охраны во время праздничного митинга-концерта в Перми

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг  /  купить фото

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Первомайский митинг КПРФ в Москве у памятника Карлу Марксу на Театральной площади

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Участники первомайского всероссийского автопробега Федерации независимых профсоюзов России «За мир без нацизма!» на Поклонной горе в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Первомайский митинг КПРФ возле памятника Карлу Марксу в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Участники церемонии возложения цветов к Вечному огню на Поклонной горе в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин (слева) и лидер КПРФ Геннадий Зюганов (справа) на первомайском митинге КПРФ в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Участники первомайского всероссийского автопробега ФНПР «За мир без нацизма!»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков (в центре) возлагает цветы к Вечному огню на Поклонной горе

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Праздничное шествие в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Праздничный митинг в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Первомайский митинг КПРФ в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Участники первомайского всероссийского автопробега Федерации независимых профсоюзов России «За мир без нацизма!» у Вечного огня на Поклонной горе

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Первомайский митинг КПРФ в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Участники Первомайского митинга КПРФ в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Митинг возле памятника Карлу Марксу на Театральной площади в Москве

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Участника митинга-концерта, посвященного Дню международной солидарности трудящихся, на стадионе «Локомотив» в Перми

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг  /  купить фото

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Рашкин (справа) после проведения митинга КПРФ

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Участники первомайского автопробега ФНПР «За мир без нацизма!»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Первомайский митинг КПРФ в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Шествие и митинг в честь Праздника весны и труда в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Шествие и митинг в честь Праздника весны и труда в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Депутат Екатеринбургской городской думы Анастасия Немец на первомайском шествии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Участники митинга-концерта, посвященного Дню международной солидарности трудящихся, на стадионе «Локомотив» в Перми

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг  /  купить фото

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин (второй слева) и глава города Перми Алексей Демкин (слева) во время митинга-концерта на стадионе «Локомотив»

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг  /  купить фото

Праздничный митинг КПРФ в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Участники первомайского всероссийского автопробега ФНПР «За мир без нацизма!»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Политолог, общественный деятель Николай Платошкин (слева) на митинге в Москве

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Первомайский митинг лево-патриотической оппозиции в Москве

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Первомайский митинг КПРФ в Москве

Фото: Коммерсантъ / Виталий Смольников  /  купить фото

Участники первомайского шествия по проспекту Ленина до Новособорной площади в Томске

Фото: Коммерсантъ / Валерий Доронин  /  купить фото

Участники первомайского шествия по проспекту Ленина до Новособорной площади в Томске

Фото: Коммерсантъ / Валерий Доронин  /  купить фото

Сотрудник охраны во время праздничного митинга-концерта в Перми

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг  /  купить фото

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