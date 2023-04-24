В Ярославле возбудили второе дело о контрабанде военного оборудования в ОАЭ

Служба Владимирской таможни по Ярославской области возбудила уголовное дело по статье «Контрабанда оборудования, которое может быть использовано при создании иной военной техники» (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ), сообщили «Ъ-Ярославль» в ведомстве. Как полагают таможенники, судостроительная компания из Рыбинска пыталась незаконно переправить в Объединенные Арабские Эмираты два корпуса прогулочных лодок, которые могли быть использованы при создании военных моторных судов. Экспортер декларировал корпуса как продукцию гражданского назначения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Корпуса катеров, арестованные таможней

Фото: Владимирская таможня Корпуса катеров, арестованные таможней

Фото: Владимирская таможня

«Поскольку ранее правоохранительными органами Ярославской области в рамках другого уголовного дела у данной организации были изъяты два катера, признанные продукцией военного назначения, было решено провести досмотр заявленного в декларации товара»,— сказал начальник Службы Владимирской таможни по Ярославской области Роман Моисеенко.

Как сообщил господин Моисеенко, экспертиза с участием военных специалистов показала, что данные корпуса катеров являются оборудованием, которое может быть использовано при создании вооружений и военной техники. Уголовное дело возбуждено по факту, обвинение пока никому не предъявлено.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», 20 февраля Рыбинский городской суд Ярославской области вынес приговор генеральному директору ООО «Судостроительная верфь “Бэлл”» Олегу Белкову, обвиняемому в незаконном перемещении через таможенную границу двух десантных катеров. Господин Белков при этом настаивал, что катера были сугубо гражданскими. По сведениям источника «Ъ-Ярославль», в новом уголовном деле фигурирует та же судостроительная компания.

Кроме того, Межрайонная инспекция №10 управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Ярославской области подала иск о банкротстве ООО «Судостроительная верфь “Бэлл”», который пока не рассмотрен.

Антон Голицын