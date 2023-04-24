В Ярославле возбудили второе дело о контрабанде военного оборудования в ОАЭ

Служба Владимирской таможни по Ярославской области возбудила уголовное дело по статье «Контрабанда оборудования, которое может быть использовано при создании иной военной техники» (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ), сообщили «Ъ-Ярославль» в ведомстве. Как полагают таможенники, судостроительная компания из Рыбинска пыталась незаконно переправить в Объединенные Арабские Эмираты два корпуса прогулочных лодок, которые могли быть использованы при создании военных моторных судов. Экспортер декларировал корпуса как продукцию гражданского назначения.
Корпуса катеров, арестованные таможней
Фото: Владимирская таможня
«Поскольку ранее правоохранительными органами Ярославской области в рамках другого уголовного дела у данной организации были изъяты два катера, признанные продукцией военного назначения, было решено провести досмотр заявленного в декларации товара»,— сказал начальник Службы Владимирской таможни по Ярославской области Роман Моисеенко.
Как сообщил господин Моисеенко, экспертиза с участием военных специалистов показала, что данные корпуса катеров являются оборудованием, которое может быть использовано при создании вооружений и военной техники. Уголовное дело возбуждено по факту, обвинение пока никому не предъявлено.
Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», 20 февраля Рыбинский городской суд Ярославской области вынес приговор генеральному директору ООО «Судостроительная верфь “Бэлл”» Олегу Белкову, обвиняемому в незаконном перемещении через таможенную границу двух десантных катеров. Господин Белков при этом настаивал, что катера были сугубо гражданскими. По сведениям источника «Ъ-Ярославль», в новом уголовном деле фигурирует та же судостроительная компания.
Кроме того, Межрайонная инспекция №10 управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Ярославской области подала иск о банкротстве ООО «Судостроительная верфь “Бэлл”», который пока не рассмотрен.