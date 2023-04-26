Мэрия Ярославля: переименование Ярославской площади принесет неудобства жителям Ювяскюля

В мэрии Ярославля сожалеют о намерении переименовать Ярославскую площадь в бывшем городе-побратиме финском Ювяскюля, сказал «Ъ-Ярославль» заместитель мэра по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии Вячеслав Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ювяскюля (Финляндия)

Фото: мэрия Ярославля Ювяскюля (Финляндия)

Фото: мэрия Ярославля

«С сожалением увидел новость о возможном переименовании Ярославской площади в Ювяскюля. Несмотря на то, что в настоящее время действие договора о побратимских связях с Ювяскюля приостановлено по инициативе руководства финского города, наши отношения, бывшие успешными на протяжении 55 лет, являются историей, которую переписать невозможно»,— сказал господин Гаврилов.

Заместитель мэра полагает, что переименование «принесет неудобства скорее самим жителям Ювяскюля». В 2022 году мэрия Ярославля изменила направления международного сотрудничества «в сторону тех государств, которые поддерживают ценности и принципы российской государственности».

«Сейчас продолжаем вести активную работу с китайскими городами-партнерами, с городами Республики Беларусь, с муниципальными образованиями стран СНГ»,— добавил Вячеслав Гаврилов.

Антон Голицын