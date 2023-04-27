В Переславле выявили мошенничество при благоустройстве берега Плещеева озера

В Переславле по итогам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве при благоустройстве берега Плещеева озера. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Установка столбов на берегу Плещеева озера

Фото: администрация Переславля-Залесского Установка столбов на берегу Плещеева озера

Фото: администрация Переславля-Залесского

Речь идет об исполнении муниципального контракта на благоустройство в 2021 году. Финансирование работ велось в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Подрядной организацией выступало ООО «Ярдорремстрой» из Ярославля, заказчиком работ — МБУ «Служба ЖКХ и благоустройства» Переславля-Залесского.

В рамках контракта к новым опорам уличного освещения должны быть установлены таблички и цоколи. Подрядчик привлек к исполнению субподрядную организацию АО «Ярославская электросетевая компания»

«В соответствии с актами, подписанными сторонами, предусмотренные контрактом работы выполнены в полном объеме, что послужило основанием для их оплаты в размере около 600 тыс. руб. Вместе с тем проверка показала, что работы фактически не выполнены, их необоснованная оплата повлекла причинение крупного ущерба городскому бюджету»,— пояснили в прокуратуре Ярославской области.

Неисполнение работ и привело к возбуждению уголовного дела по статье о мошенничестве, совершенном в крупном размере. И данное уголовное дело не единственное.

«В настоящее время в производстве следственных органов находится уголовное дело по фактам принятия фактически невыполненных работ в рамках других этапов благоустройства прибрежной зоны Плещеева озера. Ход и результаты расследования уголовных дел поставлены межрайонной прокуратурой на контроль»,— добавили в региональной прокуратуре.

Андрей Иванов