Ярославская облдума вернется к «паровозам» в партсписках

Ярославская областная дума изменит порядок распределения мандатов по партийным спискам, теперь в случае отказа кандидата работать депутатом сразу после выборов, партия не потеряет мандат. Проект закона об этом внесли в облдуму депутаты от «Единой России», КПРФ и ЛДПР.

Проект закона меняет порядок распределения мандатов. Сейчас в случае отказа от мандата победившего кандидата, освободившийся мандат отправляется на новое распределение и может достаться другой партии. Законопроект предполагает, что освободившийся мандат будет передаваться следующему кандидату той же партии внутри территориальной группы.

Иначе говоря, такая система позволит использовать в качестве лидеров территориальных групп популярных политиков и общественных деятелей, которые не планируют работать в Ярославской областной думе.

Дума отказалась от «паровозов» в 2013 году, накануне выборов в VI созыв. В сентябре 2023 года будут избраны депутаты VIII созыва. Ранее дума уменьшила число депутатов по партспискам с 25 до 12 человек.

Антон Голицын