Ярославль посетил Виктор Бут

24 апреля Ярославль посетил российский бизнесмен Виктор Бут, приговоренный в США к 25 годам лишения свободы и вернувшийся в Россию в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, сообщает портал Yarnews. Визит связан с политической деятельностью — после возвращения в Россию господин Бут вступил в ЛДПР. В Ярославле он встретился с партийным активом и и.о. губернатора области Андреем Колядиным (губернатор Михаил Евраев находится в отпуске). По словам самого Виктора Бута, на встрече обсуждались вопросы помощи семьям военнослужащих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Бут в Ярославле

Фото: ЛДПР Виктор Бут в Ярославле

Фото: ЛДПР

Ярославские телеграм-каналы и портал Ярновости написали, что Виктор Бут выдвинет свою кандидатуру на выборы депутатов Ярославской областной думы, которые состоятся в сентябре. Однако сам политик эту версию опроверг, заявив, что она «не соответствует никаким реалиям».

Антон Голицын