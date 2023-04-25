В Ярославской области сокращенным служащим муниципалитетов выплатили 65 млн рублей

Объем выплат сокращаемым муниципальным служащим в районах Ярославской области составил 65,5 млн руб. за три месяца. Об этом рассказали в областном департаменте финансов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правительство Ярославской области

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Правительство Ярославской области

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Выплаты сокращаемым сотрудникам муниципалитетов в Ярославской области идут с декабря 2022 года, средства выделяются из областного бюджета.

«В декабре мы перечислили всем муниципальным образованиям порядка 41 млн руб. за первый месяц сокращения. В феврале за второй месяц сокращения порядка 15 млн. И буквально в начале апреля перечислили за третий месяц сокращения 9,5 млн руб.»,— рассказала на заседании Ярославской областной думы заместитель директора регионального департамента финансов Инга Архипова.

Таким образом, всего выплаты сокращенным муниципальным служащим из областного бюджета составили 65,5 млн руб.

Андрей Иванов