В Ярославле уволили директора муниципальной похоронной компании

28 апреля совет директоров АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» Ярославля (принадлежит мэрии города) принял решение об увольнении директора компании Андрея Халевина. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил член совета директоров, депутат муниципалитета Анатолий Каширин. Решение принял учредитель, его поддержал совет директоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кладбище в Ярославле

Фото: Андрей Иванов Кладбище в Ярославле

Фото: Андрей Иванов

Господин Халевин возглавляет предприятие с 2019 года, он стал директором во время работы мэра Владимира Волкова. С тех пор деятельность предприятия неоднократно критиковали депутаты.

«Три года подряд похоронное предприятие работало с убытком. Это нонсенс. В прошлом году убыток составил 11 млн руб. Стоимость копки могил возросла в четыре раза — с 3 до 12 тыс. руб. Это результат неэффективного управления»,— высказал мнение о работе предприятия Анатолий Каширин.

Антон Голицын