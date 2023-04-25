В Ярославле 15-летний подросток сломал палку об голову сверстницы

Прокуратура Ярославской области проводит проверку по факту причинения вреда здоровью школьницы. По данным ведомства, установлен 15-летний подросток, нанесший удары девочке. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры и УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скриншот из снятого подростками видео

Фото: Группа «Вконтакте» «Ярославль Дзержинский район» Скриншот из снятого подростками видео

Фото: Группа «Вконтакте» «Ярославль Дзержинский район»

По данным регионального УМВД, 23 апреля в ОМВД по Дзержинскому району поступило заявление от местной жительницы о нанесении сверстником побоев ее 15-летней дочери. Инцидент другими подростками был снят на видео, которое распространилось в социальных сетях. На видео девочка сидит на земле, а молодой человек наносит ей удары по голове палкой, которая в итоге ломается. Полиция установила всех участников инцидента, они оказались учащимися одной школы.

По предварительной информации, подросток, ударивший девочку, в марте был поставлен на учет в подразделении по делам несовершеннолетних за административное правонарушение по статье о мелком хулиганстве.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства органами системы профилактики преступлений и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— пообещали в прокуратуре.

Алла Чижова