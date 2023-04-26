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Ярославль посетила Татьяна Москалькова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила Ярославль и приняла участие во Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 10-летию института Уполномоченного по правам человека в Ярославской области. На конференции присутствовали омбудсмены из 30 регионов. Госпожа Москалькова позитивно оценила работу ярославского коллеги Сергея Бабуркина.

Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Татьяна Москалькова

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«В Ярославской области за 10 лет было рассмотрено порядка 20 тысяч обращений от граждан, в том числе коллективных. В регионе благодаря эффективно выстроенной работе этому институту доверяют. Сегодня к нам поступает много обращений по социальной теме, по вопросам, связанным с защитой обвиняемых и подозреваемых, длительными сроками расследования, по реализации права на жилье, в том числе детей-сирот»,— сказала омбудсмен.

Как отметила Татьяна Москалькова, сейчас уполномоченные должны обращать особое внимание на вопросы, связанные с оказанием помощи российским военнослужащим, попавшим в плен, и семьям участников СВО.

В рамках своего визита уполномоченный по правам человека в РФ приняла участие в акции «Ярославский педагогический: наши семейные книги памяти», посвященную Дню Победы.

Алла Чижова

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