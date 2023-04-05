Мизулина попросит Генпрокуратуру проверить комиков Долгополова и Оганисяна после шутки о теракте в Петербурге

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина раскритиковала видео с концерта комиков Александра Долгополова и Гарика Оганисяна. На выступлении в Берлине они разыграли пародию на вручение статуэтки погибшему при взрыве в Санкт-Петербурге военкору Владлену Татарскому. Госпожа Мизулина назвала шутку отвратительной и пообещала пожаловаться в Генпрокуратуру.

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«Даже с общечеловеческой точки зрения такие вещи недопустимы... Что вообще в их головах, если они считают, что это смешно? Или это одобрение терроризма?.. Лига безопасного интернета также обратится в Генеральную прокуратуру с просьбой дать правовую оценку действиям "комиков"»,— написала она в Telegram.

Сегодня, 5 апреля, депутат Госдумы Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») сообщила, что отправила запрос главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить видео.

Взрыв произошел 2 апреля в кафе Street Food Bar №1, где Владлен Татарский выступал с лекцией. Он погиб, пострадали 42 человека. Было возбуждено дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство общеопасным способом), позднее его переквалифицировали в теракт (ст. 205 УК РФ). В рамках дела задержали и арестовали Дарью Трепову, которая принесла на встречу статуэтку со взрывчатым веществом.

Подробнее о деле — в публикации «Ъ» «Недолог суд Басманный».

Лаура Кеффер