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Коммерсантъ FM
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Число пострадавших в результате взрыва в кафе в Петербурге достигло 42

После взрыва в кафе Street Food Bar №1 в Санкт-Петербурге 2 апреля за медицинской помощью обратились 42 человека, сообщили в Минздраве РФ. 24 из них остаются в больницах, трое — в тяжелом состоянии. В результате взрыва погиб военный корреспондент Владлен Татарский.

«По оперативным данным, в результате инцидента в кафе в Санкт-Петербурге за медицинской помощью обратились 42 человека, в их числе трое несовершеннолетних»,— сообщили в пресс-службе Минздрава (цитата по ТАСС).

2 апреля в кафе Street Food Bar №1 проходила встреча с Владленом Татарским. Обвиняемая в причастности к теракту — россиянка Дарья Трепова, арестованная на два месяца. На мероприятии девушка подарила военкору статуэтку, начиненную взрывным устройством, которое было приведено в действие дистанционно через несколько минут.

Подробнее — в материале «Ъ» «Убийство военкора подняли до теракта».

Лусине Баласян

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