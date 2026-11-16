ЕС готов принять переговоры Украины и России
Евросоюз готов организовать и принять многосторонние переговоры по российско-украинскому конфликту, заявила представитель Еврокомиссии Паула Пинью. По ее словам, конкретные площадки для такой встречи еще не обсуждались.
«Мы готовы перейти к многостороннему формату переговоров»,— ответила пресс-секретарь ЕК на готовность принять на своей территории российскую делегацию на возможных переговорах (цитата по Reuters). «Мы совершенно точно готовы к взаимодействию на таком уровне»,— подчеркнула она.
Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа планирует участвовать в переговорах в формате «оборонная европейская группа пяти (E5) + ЕС». Речь идет о Франции, Германии, Италии, Польше, Великобритании, а также представителях ЕК и Евросовета. Кремль отметил, что целесообразность участия Европы в диалоге с Россией, Украиной и США зависит от того, «насколько их позиция способна помочь мирному процессу».
По данным La Repubblica, европейские союзники обсуждали возможность организовать переговоры в Швейцарии, Норвегии или европейской части Турции.