ЕС готов принять переговоры Украины и России

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа планирует участвовать в переговорах в формате «оборонная европейская группа пяти (E5) + ЕС». Речь идет о Франции, Германии, Италии, Польше, Великобритании, а также представителях ЕК и Евросовета. Кремль отметил, что целесообразность участия Европы в диалоге с Россией, Украиной и США зависит от того, «насколько их позиция способна помочь мирному процессу».