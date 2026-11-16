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Выпуск газеты №211/П

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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Мир

ЕС готов принять переговоры Украины и России

Евросоюз готов организовать и принять многосторонние переговоры по российско-украинскому конфликту, заявила представитель Еврокомиссии Паула Пинью. По ее словам, конкретные площадки для такой встречи еще не обсуждались.
Представитель Еврокомиссии Паула Пинью

Представитель Еврокомиссии Паула Пинью

Nicolas Tucat / AFP

«Мы готовы перейти к многостороннему формату переговоров»,— ответила пресс-секретарь ЕК на готовность принять на своей территории российскую делегацию на возможных переговорах (цитата по Reuters). «Мы совершенно точно готовы к взаимодействию на таком уровне»,— подчеркнула она.
Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа планирует участвовать в переговорах в формате «оборонная европейская группа пяти (E5) + ЕС». Речь идет о Франции, Германии, Италии, Польше, Великобритании, а также представителях ЕК и Евросовета. Кремль отметил, что целесообразность участия Европы в диалоге с Россией, Украиной и США зависит от того, «насколько их позиция способна помочь мирному процессу».
По данным La Repubblica, европейские союзники обсуждали возможность организовать переговоры в Швейцарии, Норвегии или европейской части Турции.
Евросоюз
Евросоюз. Отношения с Россией
Украина. Отношения с Россией
Еврокомиссия

Авторы

  • Лусине Баласян
    Лусине Баласян
    корреспондент