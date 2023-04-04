Басманный суд арестовал Дарью Трепову по обвинению в теракте

Басманный суд Москвы до 2 июня арестовал 26-летнюю Дарью Трепову по делу о теракте на вечере военкора Владлена Татарского, сообщает пресс-служба суда. Для избрания меры пресечения девушку этапировали из Санкт-Петербурга в Москву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Заседание было закрытым, хотя изначально оно должно было быть открытым. Следователь заявил ходатайство об удалении прессы из зала, «так как гласное рассмотрение может нарушить неприкосновенность частной жизни» участников дела. На процесс по избранию меры пресечения Дарье Треповой в здание Басманного суда пришли несколько десятков журналистов. Защита ходатайствовала об избрании иной меры, не связанной с заключением под стражу.

По версии следствия, девушка, «выполняя указания лиц, действовавших с территории Украины», 2 апреля принесла в кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной в Санкт-Петербурге статуэтку со взрывным устройством. Она передала ее военкору Владлену Татарскому, который выступал там с лекцией, — он погиб в результате детонации устройства. Еще 40 человека получили ранения при взрыве.

Как сообщала «Фонтанка» со ссылкой на материалы допроса, статуэтку со взрывным устройством девушке передал таксист в Москве. Это задание, следует из материалов, было проверкой от «куратора». По данным издания, девушка «догадывалась о чем-то плохом» в посылке, но о содержимом не знала. Бомбу активировали дистанционно — в нее была зашита сим-карта.

Дарью Трепову задержали на следующий день после взрыва, 3 апреля. На видео допроса, опубликованном МВД, она призналась, что передала статуэтку, начиненную взрывным устройством. Девушку обвинили в теракте, совершенном организованной группой и повлекшем умышленное причинение смерти человеку, а также в незаконном ношении взрывчатых устройств организованной группой (п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). По этой статье может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения, однако по ст. 57 УК РФ эту меру не применяют к женщинам.