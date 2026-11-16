Минтранс сообщил о переходе под флаг России более 130 судов с начала лета
Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Минтранса Дмитрием Ядровым. Тот рассказал, что с июня под российский флаг перешло более 130 торговых судов. Их общее число в российской юрисдикции достигло 4980, а грузоподъемность (дедвейт) — 38 млн тонн, что стало «выше показателей Советского Союза», добавил господин Ядров.
Министр рассказал о результатах работы по изменению нормативно-правовых актов в сфере морского транспорта. В 2027 году в России планируют принять закон о морских администрациях, который дополнительно упростит процедуры регистрации, отметил Дмитрий Ядров. «Эта работа позволила нам подняться на 10 позиций в мировом рейтинге, на 14-е место с 24-го по мировому дедвейту»,— уточнил он (цитата по сайту Кремля).
Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ в июне поручил правительству работать над повышением привлекательности национального торгового флага. Он также поставил задачу войти в первую десятку стран по совокупному дедвейту торгового флота. В сентябре Минтранс говорил, что все больше судов переходят под российский флаг.