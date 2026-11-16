Минтранс сообщил о переходе под флаг России более 130 судов с начала лета

Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ в июне поручил правительству работать над повышением привлекательности национального торгового флага. Он также поставил задачу войти в первую десятку стран по совокупному дедвейту торгового флота. В сентябре Минтранс говорил, что все больше судов переходят под российский флаг.