Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №211/П

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
fonbet logo
Реклама, ООО Фонкор
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от них
СпортФутбол

Бронзовый призер ЧМ-2018 Ромелу Лукаку завершил карьеру в сборной Бельгии

Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии Ромелу Лукаку завершил карьеру в национальной команде. Об этом футболист написал на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Yves Herman / Reuters

«За эти 16 лет я отдал национальной сборной все, что мог. Я испытал, пожалуй, весь спектр возможных эмоций. Мне довелось играть с потрясающими партнерами по команде, которым я всегда буду благодарен. Спасибо бельгийским болельщикам за поддержку, которую вы оказывали нашей команде»,— сказал футболист. Он отметил, что был горд представлять страну на четырех чемпионатах мира и трех чемпионатах Европы.
За национальную команду форвард провел 135 матчей, в которых забил 94 мяча и отдал 20 голевых передач. Вместе со сборной он стал бронзовым призером чемпионата мира 2018 года, который проходил в России.
На клубном уровне Ромелу Лукаку выступает за турецкий «Фенербахче». Ранее он представлял бельгийский «Андерлехт», английские «Вест Бромвич», «Челси», «Эвертон», «Манчестер Юнайтед», итальянские «Наполи», «Интер» и «Рому».
Бельгия
Футбол
Европа

Авторы

  • Арнольд Кабанов
    корреспондент