Акционеры Intel подали иск к компании после падения акций на 29%

Акционеры считают, что корпорация знала о негативном воздействии на ее бизнес снижения спроса на ПК, но делала «ложные и вводящие в заблуждение» заявления по этому поводу. По мнению истцов, это было, в частности, связано с желанием компании привлечь в августе дополнительный капитал — тогда Intel продала акции по $95 на общую сумму $23 млрд. 13 ноября бумаги торговались по $60.