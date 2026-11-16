Акционеры Intel подали иск к компании после падения акций на 29%
Группа акционеров Intel во главе с пенсионным фондом Мичигана подали в федеральный суд в Калифорнии иск против корпорации. Об этом сообщили Reuters и BBC. Истцы обвиняют компанию в намеренном сокрытии информации о реальном состоянии бизнеса, что привело к резкому падению ее акций. Акционеры требуют компенсации, точная сумма которой не называется.
29 октября корпорация Intel опубликовала отчетность за третий квартал и пересмотрела в сторону ухудшения свои прогнозы на будущее. Компания объяснила это слабостью рынка персональных компьютеров (ПК), чипы для которых она производит. Именно пересмотр прогнозов и привел к падению акций на 29%. В результате капитализация Intel снизилась на $140 млрд.
Акционеры считают, что корпорация знала о негативном воздействии на ее бизнес снижения спроса на ПК, но делала «ложные и вводящие в заблуждение» заявления по этому поводу. По мнению истцов, это было, в частности, связано с желанием компании привлечь в августе дополнительный капитал — тогда Intel продала акции по $95 на общую сумму $23 млрд. 13 ноября бумаги торговались по $60.