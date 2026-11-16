Чехи не захотели экономить на общественном вещании

Принятый законопроект предусматривает, что обязательные сборы с населения за общественные СМИ будут отменены. В настоящее время чешская семья платит 205 крон ($9,44) в месяц за общественное телевидение и радио. Теперь же коалиционное правительство Чехии настаивает на том, что публичные СМИ будут финансироваться из государственного бюджета, но при этом должны сократить свои расходы. По подсчетам Европейского вещательного союза (ЕВС), реформа и заложенный в нее бюджет приведут к снижению доходов СМИ на 15%. Эксперты считают, что это приведет к технологическому откату вещателей на уровень 2005–2008 годов, но самое главное — поставит их в структурную зависимость от власти.