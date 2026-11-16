Чехи не захотели экономить на общественном вещании
В Праге прошли крупнейшие протесты со времен «бархатной революции»
Накануне 37-й годовщины «бархатной революции» Чехия столкнулась с самым масштабным общественно-политическим противостоянием в своей новейшей истории. В Праге 15 ноября прошли многотысячные протесты, по своей численности сравнимые с числом участников событий 1989 года. Поводом для акции стала инициатива чешского правительства изменить порядок финансирования общественных СМИ, что, по мнению митинговавших, подрывает независимость журналистов.
По данным организаторов, в акции приняли участие от 350 тыс. до 450 тыс. человек, съехавшихся со всей страны. Люди вышли на Летненскую равнину в Праге — именно там был эпицентр восстания во время «бархатной революции» 1989 года, которая положила конец коммунистическому режиму в Чехословакии. Протестующие держали лозунги, например «Руки прочь от СМИ!», утверждали, что для правительства «Это начало конца!», и призывали власти «заняться жильем, а не чешским ТВ и радио».
Организатором акции стало движение «Миллион мгновений за демократию» — чешская НКО, основанная в 2017 году и выступающая против действующего премьера Андрея Бабиша. В 2019 году организация уже организовывала крупнейшие акции — тогда протестовать против премьера на Летну вышло до 300 тыс. человек.
Акцию назвали «Летна против 4:36». Именно в 4:36 утра 24 октября парламент страны принял в первом чтении закон об отмене сборов на общественные СМИ — Чешского телевидения и Чешского радио.
Законопроект был внесен в повестку парламента 23 октября внепланово правящей коалицией, а затем в первоочередном порядке поставлен на голосование. Дебаты с оппозицией продолжались девять часов, а потом были прерваны, и более 60 оппозиционных депутатов лишились права выступить. В итоге законопроект прошел, но для большой части оппозиционно настроенных граждан Чехии цифры 4:36 стали символом кулуарного, «силового» продавливания законов. По итогам митинга на Летне организаторы запустили петицию «Никогда больше 4:36», требуя от властей извинений и отказа от практики ночных голосований.
Принятый законопроект предусматривает, что обязательные сборы с населения за общественные СМИ будут отменены. В настоящее время чешская семья платит 205 крон ($9,44) в месяц за общественное телевидение и радио. Теперь же коалиционное правительство Чехии настаивает на том, что публичные СМИ будут финансироваться из государственного бюджета, но при этом должны сократить свои расходы. По подсчетам Европейского вещательного союза (ЕВС), реформа и заложенный в нее бюджет приведут к снижению доходов СМИ на 15%. Эксперты считают, что это приведет к технологическому откату вещателей на уровень 2005–2008 годов, но самое главное — поставит их в структурную зависимость от власти.
Ранее ЕВС выступил резко против проводимой реформы, и под письмом вещательного союза подписались многие чешские и международные журналистские организации.
«Сокращения такого масштаба ставят под угрозу их способность выполнять общественные функции, поддерживать качественную журналистику и инвестировать в новые сервисы»,— говорится в заявлении союза. В нем также отмечается, что любая реформа в сфере СМИ должна уважать «обязательные европейские нормы».
Премьер-министр Бабиш заявил чешскому информационному агентству CTK, что «никто не хочет управлять общественными СМИ, никто не хочет указывать им, что они должны говорить и делать, никто не хочет их национализировать». «Мы делаем это потому, что эта система устарела, и сегодня по этому пути идет большая часть Европы, а остальные присоединяются»,— подчеркнул премьер.
Однако критики законопроекта утверждают, что в большинстве стран Европы финансирование общественных медиа устроено гораздо сложнее, а предложенный правительством Бабиша закон повторяет практику в отношении СМИ бывшего премьера Венгрии Виктора Орбана, который жестко контролировал прессу, когда был у власти, а также Словакии. Именно эти две страны перевели вещателей на прямое госфинансирование, что сопровождалось реорганизацией руководства СМИ и в итоге вызвало критику со стороны европейских институтов.
Впрочем, тенденция отказа от классических лицензионных сборов с домохозяйств в странах Европы действительно нарастает. Ведь смысла платить за наличие в доме телевизора или радиоточки в век гаджетов и цифрового вещания попросту нет. Единой политики в этом отношении в Евросоюзе по-прежнему нет, хотя во многих странах вопрос отмены сборов уже решили, и обошлось без массовых протестов и обвинений в попытке надавить на журналистов.
Так, в Швеции в 2019 году отказались от подобной абонентской платы, но вместо этого ввели обязательный взнос на общественное вещание, к распределению которого правительство не может иметь никакого отношения, так как собранные средства не попадают в государственный бюджет. Финляндия еще в 2013 году заменила лицензионный сбор специальным налогом на телерадиовещание, но, как и в Швеции, деньги поступают в целевой внебюджетный фонд.
Не обошлось без волнений по поводу общественных СМИ во Франции. Президент Эмманюэль Макрон в 2022 году отменил ежегодный сбор €138, что вызвало протесты журналистов и вещателей. Чтобы снизить напряжение в обществе и избежать прямого ручного управления СМИ из госбюджета, французские власти приняли решение направить целевую долю от поступлений НДС напрямую общественным вещателям, минуя общий бюджетный котел.
Таким образом, во многих европейских странах, которые пошли по тому же пути, который сейчас выбирает Прага, перед проведением подобной реформы задумались об институциональных и финансовых ограничениях, которые препятствовали бы влиянию политиков на общественные СМИ.
Недоверие протестующих к инициативе кабинета Бабиша усиливается и бэкграундом самого премьера. В 2013–2024 годах его конгломерат Agrofert владел крупнейшим в стране частным медиахолдингом Mafra. Хотя впоследствии господин Бабиш и продал этот актив, критики напоминают о скандалах вокруг его влияния на редакционную политику и опасаются, что ослабление Чешского телевидения и Чешского радио сыграет на руку правящей коалиции.