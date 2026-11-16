ЕК разрешила итальянскому UniCredit купить немецкий Commerzbank за €45 млрд

Глава UniCredit Андреа Орчел намерен объединить Commerzbank со своим немецким подразделением HypoVereinsbank, что позволит сэкономить несколько миллиардов евро. Однако этот план предусматривает сокращение около 7 тыс. рабочих мест, преимущественно в Германии. Министр финансов Германии Ларс Клингбайль ранее уже потребовал сохранить штаб-квартиру Commerzbank во Франкфурте-на-Майне и продолжить кредитование немецкого бизнеса.