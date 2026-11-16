ЕК разрешила итальянскому UniCredit купить немецкий Commerzbank за €45 млрд
Итальянский банк UniCredit получил от Еврокомиссии безусловное антимонопольное одобрение на приобретение немецкого Commerzbank. Власти ЕС отмечают, что это решение подчеркивает «стремление регуляторов поощрять трансграничные слияния в финансовом секторе для создания крупных европейских банковских групп».
В 2024 году UniCredit начал скупать акции Commerzbank на открытом рынке, доведя свою долю до 28%. Эти действия вызвали в Германии опасения, что итальянцы хотят осуществить враждебное поглощение одного из крупнейших банков страны. Руководство Commerzbank неоднократно отвергало предложения UniCredit о покупке. Commerzbank официально не дал согласия на предложение UniCredit о поглощении. Итальянцы в начале октября довели сумму предложения до €45 млрд и уведомили об этом не только немецкий банк, но и власти ЕС. Переговоры между банками продолжились. В октябре сделку одобрил ЕЦБ. После того как Еврокомиссия, а также ФРС США одобрили сделку, ожидается, что она завершится уже в начале 2027 года.
Глава UniCredit Андреа Орчел намерен объединить Commerzbank со своим немецким подразделением HypoVereinsbank, что позволит сэкономить несколько миллиардов евро. Однако этот план предусматривает сокращение около 7 тыс. рабочих мест, преимущественно в Германии. Министр финансов Германии Ларс Клингбайль ранее уже потребовал сохранить штаб-квартиру Commerzbank во Франкфурте-на-Майне и продолжить кредитование немецкого бизнеса.