Главные новости за выходные 25–26 марта

Президент России Владимир Путин дал интервью автору программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину. Глава государства рассказал:

1 июля в Белоруссии завершится строительство хранилища для тактического ядерного оружия России;

поставки вооружений Украине можно считать пересечением красных линий;

у России сотни тысяч снарядов с обедненным ураном, но армия их пока не применяет;

число танков армии РФ в три раза превысит количество танков ВСУ даже с учетом поставок Запада.

В черте города Киреевска, расположенного в 30 км от областного центра — Тулы, взорвался беспилотник Ту-141 «Стриж» вооруженных сил Украины. Летательный аппарат был начинен взрывчаткой. На месте взрыва образовалась воронка глубиной 5 м и диаметром 10–15 м. У близлежащих домов выбило стекла, повредило крышу. По официальным данным, повреждения получили три дома, пострадали три человека. У двоих — 20-летнего парня и 16-летней девушки — черепно-мозговые травмы. У 36-летнего мужчины — раны и ссадины. Им оказана медицинская помощь. Врачи говорят, что их жизни и здоровью ничего не угрожает. Город Киреевск находится в 200 км от Москвы.

Основатель ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин сообщил, что Минобороны обеспечит безопасность на флангах расположения бойцов ЧВК в Бахмуте в Донецкой области. 20 марта стало известно, что господин Пригожин написал письмо министру обороны Сергею Шойгу с просьбой не допустить отсечения ЧВК «Вагнер» от основных сил ВС РФ в районе Бахмута.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о дискредитации вооруженных сил РФ в отношении российского экономиста, профессора Чикагского университета и бывшего проректора Высшей школы экономики Константина Сонина.

Футболисты сборной России победили команду Ирака в товарищеском матче. Прошедшая в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» встреча завершилась со счетом 2:0. В добавленное ко второму тайму время россияне остались в меньшинстве.