Путин: число танков армии РФ в три раза превысит количество танков ВСУ даже с учетом поставок Запада

Президент России Владимир Путин заявил, что пока союзники смогут поставить на Украину 400 танков, российский военно-промышленный комплекс (ВПК) произведет свыше 1600 новых танков. Общее количество танков российской армии будет превышать количество танков ВСУ в три раза, добавил президент в интервью, опубликованном в Telegram-канале Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президент также прокомментировал соглашение 17 стран Евросоюза и Норвегии о поставке 1 млн боеприпасов на Украину в течение следующих 12 месяцев. Глава государства заявил, что российский ВПК развивается очень большими темпами и РФ сможет произвести в три раза больше снарядов за тот же период времени.

Владимир Путин добавил, что, исходя из источников, которыми располагает Россия, в США за месяц производятся 14-15 тыс. снарядов, а Вооруженные силы Украины используют за сутки конфликта до 5 тыс. снарядов.

20 марта 17 стран Евросоюза и Норвегия приняли решение поставить на Украину 1 млн артиллерийских боеприпасов в течение года. Союзники разработали план из трех пунктов: первый — выделить €1 млрд на немедленные поставки, второй — €1 млрд на совместные закупки, третий — создать комиссию с целью резкого увеличения производственных мощностей.

В январе страны Запада впервые одобрили поставки Украине танков своего производства. Германия согласилась на экспорт и реэкспорт Leopard после того, как аналогичные решения приняли США и Великобритания. Это открыло возможность по отправке танков со стороны других стран Запада. По информации СМИ, многие из них столкнулись с трудностями из-за необходимого ремонта Leopard. 23 марта глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США планируют поставлять Украине танки Abrams из имеющихся на вооружении. Изначально предполагалось, что ВСУ получат новые танки с производства.

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Эрдни Кагалтынов