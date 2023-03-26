Футболисты сборной России обыграли иракцев в товарищеском матче

Футболисты сборной России победили команду Ирака в товарищеском матче. Прошедшая в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» встреча завершилась со счетом 2:0. В добавленное ко второму тайму время россияне остались в меньшинстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Голы забили Миранчук (50) и Пиняев (58), который стал самым молодым автором гола в истории сборной, побив рекорд Сычева.

Команда России одержала первую победу с сентября 2022 года. В ответ на военную операцию россиян отстранили от участия в международных футбольных турнирах.

Согласно объявленному в январе плану, сборная России должна провести пять товарищеских матчей, сообщал ТАСС. Контрольные встречи пройдут с 25 по 28 марта, с 17 по 20 июня, с 31 августа по 8 сентября, с 15 по 18 октября и с 19 по 22 ноября.

Мария Федотова