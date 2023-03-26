Пригожин сообщил о согласии Минобороны прикрыть фланги ЧВК «Вагнер» в Бахмуте

Основатель ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что Минобороны обеспечит безопасность на флангах расположения бойцов ЧВК в Бахмуте в Донецкой области. Ответ господина Пригожина на вопрос «Голоса регионов» публикует компания бизнесмена «Конкорд» в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«Да, Министерство обороны взяло на себя обеспечение безопасности на флангах»,— ответил Евгений Пригожин на вопрос, были ли приняты какие-либо меры военным ведомством после неоднократных просьб о поддержке на флангах.

20 марта стало известно, что господин Пригожин написал письмо министру обороны Сергею Шойгу с просьбой не допустить отсечения ЧВК «Вагнер» от основных сил ВС РФ в районе Бахмута. Бизнесмен неоднократно говорил, что в городе идут «тяжелейшие бои». Бахмут находится на подконтрольной Украине части Донецкой области. Бои за город ведутся с лета 2022 года.

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Мария Федотова