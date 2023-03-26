Путин назвал поставки оружия Украине пересечением красных линий

Президент Владимир Путин согласился, что поставки вооружений Украине можно считать пересечением красных линий. Так он ответил на вопрос автора программы «Москва. Кремль. Путин» Павла Зарубина.
Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Все эти поставки танков, истребителей, теперь вот еще и боеприпасы с обедненным ураном. Многим кажется, что это уже не только красные линии, это уже бордовые линии. И они их пересекают»,— сказал господин Зарубин.
«Да, они вот так и делают. Они с самого начала это сделали — в 2014 году, когда способствовали совершению государственного переворота на Украине… Можно упрекнуть бывшее руководство в каких-то ошибках, но это внутреннее дело самой Украины. Но совершить госпереворот, причем кровавый,— это совсем другая история… Это очевидная вещь: антиконституционный вооруженный переворот, с этого все началось, мы вынуждены были защитить население Крыма, так или иначе, в конечном итоге поддержали Донбасс»,— прокомментировал господин Путин.
«Они делают вид, что они здесь ни при чем. Это они зачинщики этого конфликта и подстрекатели. А сегодня вот еще миллионами боеприпасы передают, технику и так далее»,— заявил президент. 21 марта стало известно, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.
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