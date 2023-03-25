Путин: у России сотни тысяч снарядов с обедненным ураном, но армия их пока не применяет

Президент России Владимир Путин заявил, что у российской армии есть чем ответить на поставки Украине боеприпасов с обедненным ураном. По его словам, у вооруженных сил РФ «сотни тысяч» таких снарядов, но армия их пока не применяет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Боеприпасы с обедненным ураном считаются наиболее бронебойными. Страны НАТО использовали их во время войн в Югославии и Ираке.

Президент заявил, что снаряды с обедненным ураном относятся к оружию «наиболее опасного характера». По его словам, оружие опасно не только для участников боевых действий, но и для окружающей среды и людей, проживающих на территории вооруженного конфликта.

20 марта замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что страна передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном. Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена отреагировать, так как Запад «начинает применять оружие с ядерным компонентом». Великобритания обвинила его в дезинформации. В Минобороны РФ сказали, что применение боеприпасов с обедненным ураном причинит непоправимый вред здоровью украинских военных и гражданского населения.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов