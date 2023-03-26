В городе Тульской области произошел взрыв, очевидцы сообщают о падении беспилотника

В городе Киреевск, расположенном в 30 км от Тулы, произошел взрыв, два человека получили осколочные ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на ЕДДС. Повреждения получили от двух до восьми частных домов и один многоэтажный дом, сообщается в новостных Telegram-каналах со ссылкой на очевидцев. На месте взрыва — воронка глубиной 5 метров. Местные жители публикуют видео с обломками металлического корпуса — предположительно, беспилотника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место взрыва в Киреевске

Фото: Группа «Вконтакте» Тула Life Место взрыва в Киреевске

Фото: Группа «Вконтакте» Тула Life

«Взрыв прозвучал в 15:19, двое пострадавших — 2002 года и 2006 года рождения, у них осколочные раны, скорая на месте. Есть воронка. Этот взрыв был в черте города — на улице Дорожников, 29»,— сообщил ТАСС представитель Единой дежурной диспетчерской службы, добавив, что причина взрыва устанавливается.

В комитете по региональной безопасности Тульской области сообщили, что в результате взрыва повреждения получили три жилых дома. «В настоящий момент угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет»,— добавили в комитете. В ЕДДС сообщают о повреждениях четырех хозпостроек. На фотографиях, публикуемых в Telegram-каналах, видно, что у одного из поврежденных частных домов слетела крыша.

Telegram-канал Shot cо ссылкой на источник в экстренных службах утверждает, что в городе взорвался беспилотник. Mash публикает кадры якобы осколков упавшего беспилотника. Telegram-канал «112» сообщает, что на месте взрыва работают специалисты, замеряющие радиационную обстановку. Диаметр воронки, предположительно, от 10 до 15 метров.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин проинформирован о происшествии, он «осуществляет координацию всех служб», сообщили в правительстве региона.

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