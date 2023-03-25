Путин: Россия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже поставил вопрос о размещении в республике российского ядерного оружия. Об этом президент Владимир Путин заявил в интервью автору программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину. 1 июля в Белоруссии завершится строительство хранилища для тактического ядерного оружия, также сообщил господин Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Что касается наших переговоров с Александром Григорьевичем Лукашенко, поводом послужило, наверное, заявление замминистра обороны Великобритании, что они собираются поставлять снаряды на Украину с обедненным ураном, но, повторяю, это так или иначе связано с ядерными технологиями»,— сказал президент РФ.

«Даже вне контекста этих событий, этого заявления, Александр Григорьевич Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие. Здесь тоже нет ничего необычного»,— сообщил Владимир Путин, напомнив, что США делают это в течение десятилетий, разместив на территории своих стран-союзников, стран НАТО, в Европе, свое тактическое ядерное оружие, в шести государствах.

Это — Германия, Турция, Нидерланды, Бельгия, Италия и Греция, перечислил господин Путин, уточнив, что в Греции есть хранилище.

«Мы договорились, что мы (с Белоруссией.— “Ъ”) сделаем то же самое, не нарушая своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия»,— заявил президент России.

«Мы уже помогли нашим белорусским коллегам переоборудовать их самолеты, самолеты белорусских ВВС. 10 самолетов готовы для применения такого типа оружия. Мы уже передали в Белоруссию наш известный, очень эффективный комплекс “Искандер”, он тоже может быть носителем»,— сообщил он.

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