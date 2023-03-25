Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СКР возбудил уголовное дело о дискредитации армии против экс-проректора ВШЭ Константина Сонина

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье о дискредитации вооруженных сил РФ в отношении российского экономиста, профессора Чикагского университета и бывшего проректора Высшей школы экономики (ВШЭ) Константина Сонина, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Константин Сонин

Константин Сонин

Фото: Екатерина Кузьмина / RBC / ТАСС

Константин Сонин

Фото: Екатерина Кузьмина / RBC / ТАСС

Как сообщила «Интерфаксу» представитель столичного управления СКР Юлия Иванова, сегодня, 25 марта, в отношении 51-летнего неназванного мужчины было возбуждено дело по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). По словам источника агентства, речь идет о Константине Сонине.

По версии следствия, Константин Сонин с апреля по июль 2022 года размещал в своем Telegram-канале публикации с «фейками о российских военных при проведении спецоперации». По словам госпожи Ивановой, экспертное заключение показало, что публикации экономиста содержат «лингвистические и психологические признаки возбуждения ненависти и вражды» в отношении ВС РФ.

По информации СКР, Константин Сонин размещал публикации, находясь за пределами РФ. Ведомство рассматривает вопрос об объявлении экономиста в розыск.

Константин Сонин окончил механико-математический факультет МГУ в 1995 году. С января 2009 года до августа 2013 года он был полным постоянным профессором Российской экономической школы (РЭШ). С 2011 года до августа 2013 года был проректором РЭШ. Является профессором кафедры институциональной экономики и научным руководителем факультета экономических наук НИУ ВШЭ. С августа 2013 года по декабрь 2014 года занимал пост проректора ВШЭ. С сентября 2015 года стал профессором Школы государственной политики им. Ирвинга Харриса Чикагского университета.

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...