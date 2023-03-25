СКР возбудил уголовное дело о дискредитации армии против экс-проректора ВШЭ Константина Сонина

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье о дискредитации вооруженных сил РФ в отношении российского экономиста, профессора Чикагского университета и бывшего проректора Высшей школы экономики (ВШЭ) Константина Сонина, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Сонин

Фото: Екатерина Кузьмина / RBC / ТАСС Константин Сонин

Фото: Екатерина Кузьмина / RBC / ТАСС

Как сообщила «Интерфаксу» представитель столичного управления СКР Юлия Иванова, сегодня, 25 марта, в отношении 51-летнего неназванного мужчины было возбуждено дело по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). По словам источника агентства, речь идет о Константине Сонине.

По версии следствия, Константин Сонин с апреля по июль 2022 года размещал в своем Telegram-канале публикации с «фейками о российских военных при проведении спецоперации». По словам госпожи Ивановой, экспертное заключение показало, что публикации экономиста содержат «лингвистические и психологические признаки возбуждения ненависти и вражды» в отношении ВС РФ.

По информации СКР, Константин Сонин размещал публикации, находясь за пределами РФ. Ведомство рассматривает вопрос об объявлении экономиста в розыск.

Константин Сонин окончил механико-математический факультет МГУ в 1995 году. С января 2009 года до августа 2013 года он был полным постоянным профессором Российской экономической школы (РЭШ). С 2011 года до августа 2013 года был проректором РЭШ. Является профессором кафедры институциональной экономики и научным руководителем факультета экономических наук НИУ ВШЭ. С августа 2013 года по декабрь 2014 года занимал пост проректора ВШЭ. С сентября 2015 года стал профессором Школы государственной политики им. Ирвинга Харриса Чикагского университета.

Эрдни Кагалтынов