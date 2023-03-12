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Коммерсантъ FM
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Главные новости за выходные 11–12 марта

Власти Индии решили не нарушать санкции, введенные против России, в том числе потолок цен на российскую нефть на уровне $60, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По информации собеседников агентства, чиновники в правительстве Индии попросили банки и трейдеров придерживаться действующих ограничений.

Иран завершил подписание контракта на закупку российских истребителей Су-35, сообщило постоянное представительство страны при ООН. Истребители «технически одобрены Ираном». Россия не комментировала информацию о сделке.

Американский стратегический бомбардировщик B-52Н Stratofortress совершал маневры над Балтийским морем недалеко от границы с Россией. Польские власти сообщили о проведении учений НАТО.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к мировому сообществу с просьбой не позволить украинским властям изгнать монахов Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры. Адресатами стали папа римский Франциск, генсек ООН Антониу Гутерриш, генсек ОБСЕ Хельга Мария Шмид, глава Англиканского сообщества Джастин Уэлби и другие религиозные и политические лидеры.

Министерство территориальной безопасности Пермского края начало проверку по факту обращения мобилизованных к президенту России Владимиру Путину. Мобилизованные, прибывшие в декабре 2022 года для территориальной обороны в Донецкую область, попали в распоряжение Первой славянской бригады ДНР. Как сообщают военнослужащие, из теробороны их перевели в штурмовые подразделения «без должных записей и документов». Участвовать в штурме, в том числе под Авдеевкой, им приходилось «без разведки и связи с другими подразделениями».

Участники акции протеста в Кишиневе передали молдавскому правительству принятую резолюцию. В ней содержится требование о возврате людям денег за оплаченные коммунальные услуги в зимний период. Если власти не отреагируют на резолюцию, оппозиция будет действовать «в соответствии со своими конституционными правами».

Сенат Франции проголосовал за проведение в стране пенсионной реформы. Реформу поддержали 195 сенаторов. Против выступили 112 человек. Законопроект стал причиной массовых протестов и забастовок.

Армения предложила Индии предоставить торговый коридор через Черное море, чтобы сделать путь индийских товаров в Россию и Европу более быстрым. Предложение было сделано во время визита министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Индию.

Глава миграционного отделения УВД Москвы по Центральному административному округу Александр Чопик попал в реанимацию после попытки самоубийства, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По словам собеседника агентства, инцидент произошел вечером 10 марта. По предварительным данным, господин Чопик в момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения, добавил источник.

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