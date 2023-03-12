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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: Индия решила не нарушать санкции против России

Власти Индии решили не нарушать санкции, введенные против России, в том числе потолок цен на российскую нефть на уровне $60, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По информации собеседников агентства, чиновники в правительстве Индии попросили банки и трейдеров придерживаться действующих ограничений.

Как заявил один из источников, представители Индии подробно обсудили санкции с коллегами из США и других стран G7 в кулуарах министерского заседания G20, которое прошло в Дели в начале марта. Собеседник отметил, что стороны остались довольны результатами переговоров.

С 5 декабря вступил в силу потолок цен на нефть на уровне $60 за баррель, с 5 февраля — на нефтепродукты из России на уровне $100 и $45 за баррель (для продукции, которая торгуется с премией и дисконтом к нефти соответственно).

1 марта высокопоставленный чиновник Госдепартамента США заявил Bloomberg, что Индия покупает у России нефть по цене ниже потолка. По его словам, закупки нефти у России являются постоянной темой переговоров между США и Индией, потому что Вашингтон хочет лишить РФ доходов, необходимых Москве для ведения вооруженного конфликта на Украине.

По данным Международного энергетического агентства, в 2022 году Индия вытеснила Европу в качестве главного покупателя российской нефти, поставляемой по морю. По сравнению с периодом до 24 февраля Индия увеличила импорт российской нефти в 16 раз. Почти треть нефтяного импорта Индии приходится на сырье из России.

Эрдни Кагалтынов

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