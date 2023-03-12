В Перми началась проверка по обращению мобилизованных к Путину

Министерство территориальной безопасности Пермского края начало проверку по факту обращения мобилизованных к президенту России Владимиру Путину. В военную прокуратуру направлено обращение с запросом провести проверку, сообщили «Ъ» в ведомстве.

Мобилизованные из Пермского края и Свердловской области записали видеообращение к Владимиру Путину, в котором попросили разобраться в действиях своего военного командования. Мобилизованные пожаловались на нарушения, допущенные командованием, нехватку необходимого снаряжения и прочее.

Мобилизованные, прибывшие в декабре 2022 года для территориальной обороны в Донецкую область, попали в распоряжение Первой славянской бригады ДНР. Как сообщают военнослужащие, из теробороны их перевели в штурмовые подразделения «без должных записей и документов». Участвовать в штурме, в том числе под Авдеевкой, им приходилось «без разведки и связи с другими подразделениями».

Военнослужащие обращают внимание на то, что их не обеспечивают снаряжением в нужном количестве. «Мы не отказываемся от выполнения задач по теробороне, мы отказываемся идти на неоправданный риск: с автоматами против танков, минометов, снайперов и без поддержки. Просим разобраться в данной ситуации не на бумаге, а на месте»,— говорят мобилизованные, обращение которых опубликовал Telegram-канал «Сирена».

Евгения Ахмедова, Пермь