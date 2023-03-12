Сенат Франции принял пенсионную реформу

Сенат Франции проголосовал за проведение в стране пенсионной реформы. Она стала причиной массовых протестов и забастовок.

Реформу поддержали 195 сенаторов. Против выступили 112 человек, передает Reuters.

Верхняя палата парламента приняла решение после «сотни часов дебатов», написала премьер Элизабет Борн в Twitter. «Решающий этап для реформы, которая обеспечит будущее наших пенсий. Мы полностью готовы к тому, что в ближайшие дни будет принято окончательное решение»,— написала госпожа Борн в Twitter.

Сенат Франции ранее на этой неделе одобрил ключевую 7 статью правительственного законопроекта, которая предусматривает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. После этого в верхней палате рассматривали другие статьи законопроекта. Следующий этап — рассмотрение реформы совместным комитетом законодателей нижней и верхней палаты. Ожидается, что это произойдет в среду, 15 марта. После этого в парламенте пройдет окончательное голосование.

Реформа предполагает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет с 2030 года. По данным социологов, против реформы выступают 67% французов.

Подробнее о реформе — в материале «Ъ» «Эмманюэль Макрон не идет на встречу».

Леонид Уварчев