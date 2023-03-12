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Коммерсантъ FM
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В Кишиневе протестующие передали правительству резолюцию с требованием вернуть деньги за ЖКУ

Депутат от оппозиционной партии «Шор» Марина Таубер сообщила, что участники акции протеста в Кишиневе передали молдавскому правительству принятую резолюцию. В ней содержится требование о возврате людям денег за оплаченные коммунальные услуги в зимний период, сообщает «Интерфакс».

Госпожа Таубер предупредила, что если власти не отреагируют надлежащим образом, то оппозиция будет действовать в соответствии со своими конституционными правами.

Ранее сегодня, 12 марта, в Кишиневе состоялся организованный движением «За народ» митинг, на котором среди прочего требовали отставки президента Молдавии Майи Санду. Манифестация завершилась после того, как полиция пропустила в здание правительства трех депутатов от партии «Шор».

11 марта полиция Молдавии, а также госпожа Санду не исключали спланированных беспорядков на акции протеста.

Сегодня полиция обвинила в работе по дестабилизации ситуации в Молдавии спецслужбы РФ.

По данным оппозиции, в акции участвовало около 30 тыс. человек, по данным полиции — 3–5 тыс. человек. К 15:00 мск сообщалось о 54 задержанных.

Осенью 2022 года в Молдавии на фоне энергокризиса выросли тарифы на энергоносители. Тогда, с сентября, оппозиция начала проводить в Кишиневе антиправительственные митинги.

Главным организатором протестов является «Шор», которую основал теперь беглый бизнесмен Илан Шор. Власти пытаются партию запретить.

Мария Федотова

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