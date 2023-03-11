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Патриарх Кирилл призвал папу римского и генсека ООН не допустить закрытия Киево-Печерской лавры

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к мировому сообществу с просьбой не позволить украинским властям изгнать монахов Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры. Адресатами патриарха стали папа римский Франциск, генсек ООН Антониу Гутерриш, генсек ОБСЕ Хельга Мария Шмид, глава Англиканского сообщества Джастин Уэлби и другие религиозные и политические лидеры.

«На протяжении тысячелетней истории обители она (лавра.— "Ъ") неоднократно страдала от набегов, иноземных завоеваний и откровенных гонений на христиан. Но лишь во времена господства воинствующей атеистической власти в ХХ столетии монашествующих Киево-Печерской лавры изгоняли из монастыря»,— говорится в обращении. Патриарх отметил, что Киево-Печерская лавра — это первый монастырь Киевской Руси, существующий с XI века, «родоначальник общей духовной и монашеской традиции русского, украинского и белорусского народов, колыбель нашей цивилизации и национальных культур».

По мнению патриарха, у у властей нет юридических обоснований для решения по выселению УПЦ. «Вызывает сожаление тот факт, что при декларировании государственным руководством Украины своей приверженности демократическим нормам, европейскому пути развития, соблюдению прав и свобод человека, эти права и свободы сегодня попираются самым вопиющим образом»,— добавил он.

Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» до 29 марта потребовал УПЦ покинуть территорию лавры. Решение обосновывалось выявленными нарушениями со стороны УПЦ условий договора.

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