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Коммерсантъ FM
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Иран заявил о завершении сделки по покупке Су-35 у РФ

Иран завершил подписание контракта на закупку российских истребителей Су-35, сообщило постоянное представительство страны при ООН. Истребители «технически одобрены Ираном». Россия не комментировала информацию о сделке.

Постпредство отметило, что Иран после войны с Ираком в 1988 году обратился к ряду стран с просьбой изучить возможность продажи истребителей и «Россия объявила, что готова их продать». «После октября 2020 года, когда запрет на продажу обычных вооружений Ирану был снят в соответствии с резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН, Иран, наконец, согласился их приобрести»,— заявило постпредство Ирана (цитата по госагентству IRNA).

Дипломаты при этом не разглашают, сколько истребителей будет доставлено в Иран. Отмечается, что это «информация засекречена».

Иран в январе впервые подтвердил наличие заказа на закупку российских истребителей Су-35, а также другой военной техники, в том числе вертолетов и ракет. Первые поставки ожидаются уже весной.

Подробнее о расширении российско-иранского сотрудничества — в материале «Ъ» «Иран не прочь серьезно привооружиться».

Леонид Уварчев

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