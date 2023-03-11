Начальник миграционного отделения УВД Москвы по ЦАО попал в реанимацию после попытки суицида

Глава миграционного отделения УВД Москвы по Центральному административному округу Александр Чопик попал в реанимацию после попытки самоубийства, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел вечером 10 марта. По предварительным данным, господин Чопик в момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения, добавил источник.

Пресс-служба столичного ГУ МВД подтвердила агентству, что вечером 10 марта сотрудник УВД по ЦАО 1987 года рождения поступил в медучреждение с «телесными травмами», полученными в нерабочее время.

По информации Telegram-канала Baza, 35-летний майор полиции Александр Чопик пришел домой в состоянии алкогольного опьянения и совершил попытку суицида с помощью травматического пистолета. Жена полицейского вызвала скорую.

Эрдни Кагалтынов