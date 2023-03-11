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Коммерсантъ FM
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Индия ведет переговоры с Арменией и Ираном о новом торговом маршруте в Россию и Европу

Армения предложила Индии предоставить торговый коридор через Черное море, чтобы сделать путь индийских товаров в Россию и Европу более быстрым. Предложение было сделано во время визита министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Индию. Об этом сообщает газета The Economic Times.

Как отмечает издание, Армения долгое время искала инвестиции со стороны Индии. Связи двух стран в последнее время оживились благодаря оборонному экспорту. Торговый коридор будет проходить параллельно транспортному коридору Север—Юг. Он соединит Мумбай с Европой через Иран и Армению в обход Азербайджана, с которым у Индии прохладные отношения на фоне тесных связей с Турцией и Пакистаном.

Как отмечает Economic Times, коридор создаст дополнительный маршрут в обход Суэцкого канала во избежание конфронтации между Россией и Западом. «Поскольку новая холодная война подрывает экономические и политические отношения России и Запада, любой крупномасштабный транзит грузов, проходящих через границу России и Европы, выглядит слишком рискованным для международных логистических и страховых компаний»,— заявил Бениамин Погосян, политолог и старший научный сотрудник APRI Armenia.

С начала военной операции на Украине товарооборот Индии и России вырос за счет торговли по транспортному коридору Север—Юг. За последние десять месяцев товарооборот России и Индии достиг рекордного показателя $39,8 млрд — это позволило России войти в топ-5 торговых партнеров Индии. По отдельным видам товаров и сырья объемы торговли между странами выросли в несколько десятков раз. Например, импорт российской нефти Индия увеличила в 16 раз по сравнению с периодом до 24 февраля.

Анастасия Ларина

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