Главные новости к утру 11 марта

Ли Цян назначен премьером Госсовета КНР. До этого он почти 30 лет работал в Верховном народном суде. Его кандидатуру предложил председатель КНР Си Цзиньпин.

Структуры Владислава Свиблова интересуются приобретением части российских активов золотодобывающей компании Polymetal, сообщили источники «Ъ». Группа столкнулась с последствиями санкций и рассматривает варианты отделения токсичных активов в России от казахстанских. Подробнее

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече с президентом США Джо Байденом поблагодарила Вашингтон за помощь в избавлении от энергозависимости от РФ. Они также обсудили американский закон о снижении инфляции, против которого выступают в Европе.

В США обанкротился самый крупный банк со времен кризиса 2008 года. Ориентированный на стартапы Silicon Valley Bank — 16-я по величине кредитная организация США.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против российского оператора государственных лотерей «Спортлото» и букмекерских контор. Среди них — «Спортбет», «Бетсити», «Матчбет», БК «Олимп» и другие.

Владимир Зеленский поручил премьеру изучить переименование России в Московию. Так он отреагировал на соответствующую петицию. По мнению президента Украины, вопрос требует «тщательной проработки как в плоскости историко-культурного контекста, так и учитывая возможные международно-правовые последствия».

Танкер под флагом Греции Minerva Julie неделю провел над «Северными потоками» перед взрывами. Владелец утверждает, что судно «ожидало новых инструкций относительно рейса». Компания считает это стандартной практикой. О новых расследованиях СМИ по диверсии

Российский разработчик систем распознавания лиц NtechLab тестирует похожую систему для распознавания диких животных. Спрос на такие решения есть в российских городах, где были инциденты, например, с вторжением бурых медведей. Подробнее