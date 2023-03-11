Зеленский поручил премьеру изучить переименование России в Московию

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на петицию о переименовании России в Московию («Росія» на «Московія»). Он поручил изучить вопрос премьеру Денису Шмыгалю.

По мнению главы государства, вопрос требует «тщательной проработки как в плоскости историко-культурного контекста, так и учитывая возможные международно-правовые последствия». Правительство проведет «комплексную проработку» вопроса, «в частности с привлечением научных учреждений». Господин Шмыгаль должен будет проинформировать о результатах господина Зеленского и автора петиции.

Президент рассматривает все петиции, которые набирают на его сайте больше 25 тыс. голосов. Петицию о переименовании поддержали около 25,8 тыс. пользователей. Ее автор считает Московию историческим названием России. По его мнению, РФ действующим названием «захватила историю Киевской Руси». Как считает инициатор петиции, переименование станет «мощным информационным ходом» на международном уровне.

Леонид Уварчев