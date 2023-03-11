В США обанкротился самый крупный банк со времен кризиса 2008 года

Калифорнийский регулятор объявил банкротом Silicon Valley Bank (SVB) — 16-й по величине банк США. Кредитная организация была ориентирована на стартапы. На конец 2022 года не были застрахованы 89% депозитов — около $175 млрд.

Банкротство SVB стало крупнейшим со времен кризиса 2008 года, банк стал вторым по величине банкротом в истории США после Washington Mutual Bank, передает The Associated Press. «Это событие уровня вымирания для стартапов»,— сказал CEO инкубатора для стартапов Y Combinator Гарри Тан. Его компания участвовала в запуске Airbnb, DoorDash и Dropbox и отправляла в SVB сотни предпринимателей.

Как передает Reuters, судьбу незастрахованных вкладов еще предстоит определить. О депозитах на сотни миллионов долларов в SVB уже заявили такие компании как производитель видеоигр Roblox Corp и производитель сетевых медиаплееров Roku Inc. Акции последний упали на 10% после того, как стало известно, что большая часть вложений не застрахована.

SVB передан под управление Федеральной комиссии по страхованию вкладов. Остаток капитала будет направлен на компенсации вкладчикам и на погашение задолженности перед кредиторами. Как сообщили в Белом доме, министр финансов Джанет Йеллен «внимательно следит за ситуацией». Председатель Совета экономических консультантов при Белом доме Сесилия Роуз отметила, что сейчас американская банковская система «является принципиально иной, чем 10 лет назад».

В среду, 8 марта, банк провел допэмиссию акций на $1,75 млрд «для укрепления своего баланса». В проспекте для инвесторов банк пояснил, что ему необходимо возместить убытки в размере $1,8 млрд, которые он понес в результате продажи части портфеля своих активов. После этого акции компании рухнули на 60%.

Леонид Уварчев