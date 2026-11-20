Puck: Маколей Калкин снимется в продолжении франшизы «Один дома»
Актер Маколей Калкин вернется к роли Кевина Маккалистера в продолжении «Один дома», сообщила Puck. По данным издания, Disney одобрила проект после того, как актер представил свою идею руководителям компании на встрече в 2026 году.
Год назад Калкин уже описывал возможный сюжет: его герой — разведенный или овдовевший отец, занятый работой и потерявший контакт с сыном. Конфликт обостряется, когда Кевина закрывают вне дома, а его ребенок расставляет ловушки против собственного отца, не впуская его обратно. По словам Калкина, дом в этой истории должен выступить метафорой отношений, а герой стремится «вернуться в сердце сына».
По данным Variety, работа над проектом находится на ранней стадии. Над сценарием вместе с Калкиным будут работать Сет Роген и Эван Голдберг, которые уже сотрудничали с Disney. Они также станут продюсерами картины.
Первая часть франшизы вышла в 1990 году и собрала в мировом прокате $476 млн. Через два года вышла вторая часть, заработавшая $359 млн. Следующие части снимали уже без Маколея Калкина. После третьей, четвертой и пятой частей Disney в 2021 году выпустила перезапуск, который получил холодные отзывы критиков.