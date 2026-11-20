Первая часть франшизы вышла в 1990 году и собрала в мировом прокате $476 млн. Через два года вышла вторая часть, заработавшая $359 млн. Следующие части снимали уже без Маколея Калкина. После третьей, четвертой и пятой частей Disney в 2021 году выпустила перезапуск, который получил холодные отзывы критиков.