Фон дер Ляйен поблагодарила Байдена за помощь в избавлении энергозависимости от РФ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Джо Байден провели переговоры в Вашингтоне. Они обсудили санкции против России, а также проблемы с американским законом о снижении инфляции.

«Вы нам очень помогли, когда мы захотели избавиться от зависимости от российского ископаемого топлива, вы нам очень помогли, увеличив поставки сжиженного природного газа, помогли пройти через энергетический кризис»,— сказала госпожа фон дер Ляйен в начале встречи. Ее слова приводит Белый дом.

После встречи госпожа фон дер Ляйен сообщила, что стороны в том числе обсуждали санкции против России. По ее словам, теперь Запад будет сосредоточен на «предупреждении обхода» ограничений.

По итогам встречи было опубликовано совместное заявление. Стороны договорились проводить «совместную работу по повышению энергетической безопасности Европы за счет диверсификации источников, снижения потребления энергии и снижения зависимости Европы от ископаемого топлива». Также США и ЕС будут проводить координировать усилия по поддержке энергобезопасности Украины и «ее дальнейшей интеграции в энергетические рынки Европы».

Одной из тем переговоров стал американский закон о снижении инфляции о вливании миллиардов в экономику Против документа выступают в Европе, политики опасаются, что он приведет к сокращению производства в регионе. Глава ЕК сказала американскому президенту, что Европа хочет ответить инвестиционным планом «Зеленая сделка». В совместном заявлении говорится, что стороны предпринимают шаги для решения выявленных проблем.