Ли Цян назначен премьером Госсовета КНР

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей утвердили назначение члена постоянного комитета политбюро ЦК Компартии Китая Ли Цяна премьером Госсовета. Его кандидатуру выдвинул Си Цзиньпин, который накануне, 10 марта, был переизбран на пост председателя КНР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Thomas Peter/File Photo, Reuters Фото: Thomas Peter/File Photo, Reuters

Ли Цян сменит Ли Кэцяна, который был премьером максимально возможные два срока по пять лет. 63-летний Ли Цян вошел в состав постоянного комитета политбюро ЦК Компартии Китая в октябре 2022 года. В течение почти 30 лет он работал на различных должностях в Верховном народном суде. В 2012 году был назначен заместителем секретаря Центральной комиссии по проверке дисциплины ЦК Компартии Китая.

Всекитайское собрание народных представителей также назначило заместителями председателя Центрального военного совета генералов Чжан Юся и Хэ Вэйдуна, передает «Синьхуа». Сам совет ранее вновь возглавил Си Цзиньпин. Главой Государственного надзорного комитета назначен Лю Цзиньго, который ранее занимал должность замглавы. Председателем Верховного народного суда стал Чжан Цзюнь, до этого он был генпрокурором Верховной народной прокуратуры. Его должность в генпрокуратуре занял бывший мэр Шанхая Ин Юн.

Леонид Уварчев