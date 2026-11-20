«Я не считал этого человека достаточно хорошим»,— объяснил господин Трамп свое решение. При этом один из источников Fox News рассказал телеканалу, что господин Кэрнкросс и сам не хотел оставаться на должности еще два года — до конца срока полномочий президента и его администрации. Чиновник занял пост 4 августа 2025 года после утверждения Сенатом.