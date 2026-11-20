В Белом доме сменили главу управления по кибербезопасности после масштабных сбоев
Дональд Трамп уволил директора по кибербезопасности Шона Кэрнкросса
Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам 20 ноября, что уволил директора управления Белого дома по кибербезопасности Шона Кэрнкросса. Как передает Fox News, временно исполнять его обязанности будет директор по информационным технологиям Пентагона Кирстен Дэвис. Точная дата ухода господина Кэрнкросса пока неизвестна.
«Я не считал этого человека достаточно хорошим»,— объяснил господин Трамп свое решение. При этом один из источников Fox News рассказал телеканалу, что господин Кэрнкросс и сам не хотел оставаться на должности еще два года — до конца срока полномочий президента и его администрации. Чиновник занял пост 4 августа 2025 года после утверждения Сенатом.
Кадровая перестановка произошла после серии масштабных технических сбоев в США. Они затронули банковские услуги, управление воздушным движением и внутреннюю сеть связи Агентства национальной безопасности. Дональд Трамп 20 ноября заявил, что эти инциденты не связаны между собой, и объяснил их проблемами при обновлении систем.