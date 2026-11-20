Отсроченный отпуск
Теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал итогового турнира АТР
В Турине на итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) с призовым фондом $15,75 млн определились полуфиналисты. Одним из них стал Даниил Медведев, который после победы в двух партиях над американцем Фрэнсисом Тиафо встретится с первой ракеткой мира Александром Зверевым из Германии. За другую путевку в финал поспорят испанец Карлос Алькарас и американец Бен Шелтон.
Обыграв Фрэнсиса Тиафо и заработав место в полуфинале Nitto ATP Finals, Даниил Медведев написал маркером на телекамере: «Пока без Мальдив». Семейный отпуск на далеких островах, о котором россиянин после насыщенных хорошими выступлениями двух первых осенних месяцев мечтал до поездки в Турин, придется еще немного отложить. Победа над американцем принесла Медведеву четвертый полуфинал итогового турнира, что является рекордным показателем для российских теннисистов. Кроме того, он выиграл на этом состязании уже 14 матчей — больше, чем кто-либо из соотечественников. У Николая Давыденко в свое время было 12 побед, у Евгения Кафельникова — 11, у Марата Сафина — 4.
Встреча с Тиафо получилась примерно такой, как и ожидалось. Американец временами был очень хорош. Он классно принимал и в розыгрышах, состоявших из десяти и более ударов, брал верх в полтора раза чаще. Однако собственные ошибки, которые Тиафо допускал в двух ключевых геймах, предопределили исход игры. Сыграла свою роль и привычка американца слишком долго готовиться к первой подаче. Ирландский судья на вышке Фергюс Мерфи, известный пунктуальностью в соблюдении буквы теннисного закона, еще в первой партии сделал Тиафо замечание, а в предпоследнем гейме он в соответствии с правилами еще и лишил теннисиста первой подачи перед розыгрышем четвертого брейк-пойнта, который остался за Медведевым.
Впрочем, решающими факторами, предопределившими успех россиянина, все-таки стали его собственная качественная игра, позволившая ни разу не отдать свою подачу, а также повышенная эмоциональность соперника, едва ли связанная с судейством.
Теряя подачу в шестом гейме первой партии и в девятом гейме второй партии, Тиафо слишком спешил, принимал тактически неверные решения или допускал глупые для игрока такого уровня ошибки. В скорости полета мяча он нередко превосходил Медведева, но тот классно подавал и был стабилен именно в той степени, в которой требовалось. В итоге — 6:3, 6:4. Россиянин, выигравший два матча в группе, финишировал в ней вторым за непобедимым пока испанцем Карлосом Алькарасом. Он справился с не взявшим за неделю ни одной партии из шести итальянцем Флавио Коболли — 6:4, 6:1. Третье место в этой четверке с одной победой занял Тиафо.
Теперь в субботних полуфиналах сначала Алькарас встретится с американцем Беном Шелтоном (этот матч будет повторением финала недавнего парижского «мастерса», в котором испанец взял верх в упорных двух сетах), а затем, в 22:30 по московскому времени, сыграют Медведев и победитель своей группы первая ракетка мира Александр Зверев из Германии. Двум представителям одного звездного поколения предстоит уже 23-е противостояние на официальных турнирах, и пока в этой серии ведет российский теннисист — 14:8.