Встреча с Тиафо получилась примерно такой, как и ожидалось. Американец временами был очень хорош. Он классно принимал и в розыгрышах, состоявших из десяти и более ударов, брал верх в полтора раза чаще. Однако собственные ошибки, которые Тиафо допускал в двух ключевых геймах, предопределили исход игры. Сыграла свою роль и привычка американца слишком долго готовиться к первой подаче. Ирландский судья на вышке Фергюс Мерфи, известный пунктуальностью в соблюдении буквы теннисного закона, еще в первой партии сделал Тиафо замечание, а в предпоследнем гейме он в соответствии с правилами еще и лишил теннисиста первой подачи перед розыгрышем четвертого брейк-пойнта, который остался за Медведевым.