Система распознавания морд

Российский разработчик систем распознавания лиц NtechLab тестирует похожую систему для распознавания диких животных. Спрос на такие решения есть в российских городах, где были инциденты, например, с вторжением бурых медведей. Участники рынка допускают, что система позволит более гуманно предотвращать конфликтные ситуации с животными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Разработчик систем распознавания лиц на основе искусственного интеллекта NtechLab (среди совладельцев — «Ростех» и фонд Рубена Варданяна) тестирует систему распознавания диких животных, рассказали “Ъ” в компании. NtechLab совместно с Юганским заповедником, заповедником Малая Сосьва и с детским технопарком «Кванториум» в Нефтеюганске интегрировали в систему видео с медведями. На основании этой базы система будет отличать приближающегося к населенному пункту медведя от любого другого объекта и отправлять уведомление работникам заповедника, а те, в свою очередь, без ликвидации животного смогут отогнать его на безопасную территорию, объясняют в NtechLab.

Первое тестирование системы планируется в апреле в поселке Пионерский, расположенном рядом с городом Югорском, начало коммерческой эксплуатации запланировано на 2024 год. NtechLab также планирует интегрировать в систему распознавание других животных. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2021 году выручка компании составила 1 млрд руб. при чистой прибыли 88 млн руб.

«Сейчас мы видим все больше запросов со стороны рынка на системы распознавания животных, особенно в рамках интеллектуальной транспортной инфраструктуры»,— говорит генеральный директор разработчика систем распознавания VisionLabs Дмитрий Марков. Система NtechLab может быть актуальна для таких регионов, как Забайкальский и Камчатский края, республики Коми и Хакасия, хотя в прошлом году даже в Ленинградской области зимой фиксировались выходы диких животных в населенные пункты, напоминает адвокат КА Pen & Paper Алена Гришкова.

По данным детского технопарка «Кванториум» города Нефтеюганска, в 2022 году в населенные пункты ХМАО-Югры вторглись 39 бурых медведей, восемь из них были убиты по причине угрозы обществу. Больше всего хищников в 2022 году было замечено в населенных пунктах Нижневартовского района (36%). В 2021 году в населенные пункты ХМАО-Югры вторглись 49 бурых медведей, 26 из них были убиты. В Якутии в 2022 году участились случаи выхода бурых медведей в населенные пункты, после чего местное правительство выдало 32 решения о добыче 43 медведей, создающих угрозу жизни и здоровью граждан.

Нейросети несложно обучить распознавать животных, отмечает директор по работе с партнерами «РекФэйсис» Ирина Остроухова, но остается вопрос сопоставимости затрат и эффективности. «Сколько необходимо повесить камер, чтобы закрыть весь периметр населенного пункта? При этом животные преимущественно выходят в ночное время суток, что значительно повышает требования к камерам»,— указывает она.

Сейчас аналогичный проект создается в Канаде — датчики регистрируют белого медведя и сообщают о его приближении к жилым постройкам, говорит главный координатор проектов по сохранению биоразнообразия Арктики Всемирного фонда дикой природы (WWF России, внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) Варвара Левицкая. По ее словам, оценить эффективность системы NtechLab пока сложно. «Пока речь, скорее всего, идет о том, чтобы продемонстрировать идею рынку»,— считает Ирина Остроухова.

В Минприроды “Ъ” заявили, что поддерживают «минимизацию возможных конфликтных ситуаций животных с человеком», однако про проект NtechLab в министерстве не слышали: «Локализация охотничьих ресурсов, зашедших в населенный пункт, относится к полномочиям полиции».

Тимофей Корнев